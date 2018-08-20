Стали известны подробности массового ДТП в центре Москвы

Москва, , 09:05 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы пострадали два человека, были повреждены восемь автомобилей, сообщает «ТВ Центр».

По данным телеканала, инцидент произошел 19 августа на Большой Татарской улице. «Мерседес», в котором находились семь человек, из них один в багажнике, вылетел на огромной скорости на встречную полосу и врезался в такси. От сильного удара «Мерседес» задевает еще шесть припаркованных машин.

По словам очевидцев, водитель и пассажиры «Мерседесы» были очень веселы, они выехали из здания Москворецкого районного суда и проехали не более 500 метров.

В итоге пассажира из багажника и водителя такси увезли на скорой помощи, другим участникам аварии госпитализация не потребовалась. Автомобиль такси и немецкая иномарка восстановлению не подлежат.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на Тверской улице в центре Москвы произошло крупное ДТП. В результате столкновения семи автомобилей никто не пострадал, однако было ограничено автомобильное движение сразу по четырем полосам из восьми.

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