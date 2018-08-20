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В Турции неизвестные обстреляли посольство США

Происшествия

Всего в направлении дипмиссии США было выпущено пять пуль

Анкара, 20 августа 2018, 08:49 — REGNUM  Неизвестные на белом автомобиле обстреляли здание американского посольства в Анкаре. Об этом сообщает 20 августа телеканал CNN Turk.

Отмечается, что нападение произошло около 05:00 по местному времени (совпадает с мск), всего в направлении дипмиссии США было выпущено пять пуль, одна из которых угодила в окно помещения охраны. В настоящее время полиция ищет нападавших, данные о пострадавших в результате инцидента уточняются.

Напомним, на сегодняшний день в отношениях между Анкарой и Вашингтоном наблюдается серьёзное охлаждение по причине ранее введённых американской администрацией антитурецких санкций.

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Турция и США
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