В Турции неизвестные обстреляли посольство США

Анкара, , 08:49 — REGNUM Неизвестные на белом автомобиле обстреляли здание американского посольства в Анкаре. Об этом сообщает 20 августа телеканал CNN Turk.

Отмечается, что нападение произошло около 05:00 по местному времени (совпадает с мск), всего в направлении дипмиссии США было выпущено пять пуль, одна из которых угодила в окно помещения охраны. В настоящее время полиция ищет нападавших, данные о пострадавших в результате инцидента уточняются.

Напомним, на сегодняшний день в отношениях между Анкарой и Вашингтоном наблюдается серьёзное охлаждение по причине ранее введённых американской администрацией антитурецких санкций.

Читайте также: Трамп: Турция долгие годы использовала США