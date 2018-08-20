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Более 300 тыс. га леса охвачено огнём в Красноярском крае

Происшествия

Власти региона утверждают, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем

Более 300 тыс. га леса охвачено огнём в Красноярском крае
skeeze
Огонь в лесу

Красноярск, 20 августа 2018, 08:45 — REGNUM  В Красноярском крае 20 августа действует 131 лесной пожар на общей площади 330,08 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, за прошедшие выходные (18−19 августа) в регионе потушили 16 лесных пожаров на общей площади 9,3 тыс. га. В тушении были задействованы более 1200 человек, около 120 единиц техники, 20 воздушных судов.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — утверждают в минлесхозе. Населённым пунктам и объектам экономики огонь не угрожает.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 17 августа в Красноярском крае действовал 131 лесной пожар на общей площади 305,2 тыс. га. С 22 июня в регионе действует режим ЧС в лесах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае потушили 11 лесных пожаров, действует – 131

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Лесные пожары — 2018
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