В афганской провинции Кундуз боевики похитили 150 человек

Кабул, , 08:42 — REGNUM В понедельник 20 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угнали три пассажирских автобуса вместе с 150 пассажирами в северной провинции Кундуз в Афганистане, заявил губернатор региона Хаятулла Амири. Об этом сообщает 20 августа агентство «Синьхуа».

Отмечается, что экстремисты остановили три автобуса, следовавшие из Тахара в Кабул, в провинции Кундуз и похитили пассажиров. По данным властей провинции, в настоящее время продолжаются боевые действия, направленные на освобождение похищенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент Афганистана Ашраф Гани в своем обращении по случаю 99-й годовщины независимости страны заявил, что власти Афганистана вводят временный режим перемирия с членами исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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