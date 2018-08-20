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В столкновении «Лад» под Новосибирском двое погибли, четверо пострадали

Происшествия

Среди пострадавших — двое несовершеннолетних детей

Новосибирск, 20 августа 2018, 08:27 — REGNUM  Две женщины погибли, ещё четверо человек пострадали во время столкновения двух автомобилей на 30 км трассы Черепаново — Маслянино в Новосибирской области.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД РФ по региону, ДТП произошло накануне, 19 августа, около 15:00 часов (время местное). Столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21 012, которые двигались навстречу друг другу.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека — пассажирки столкнувшихся автомобилей. Также в ДТП пострадали оба водителя и двое несовершеннолетних, находившихся в «Жигулях» шестой модели», — уточнили в ведомстве.

Причины аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день, 19 августа, в центре Москвы столкнулись восемь автомобилей. Пострадали два человека.

Отметим, что в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году только в городе Новосибирске запланировано отремонтировать шесть объектов и девять мест концентрации ДТП. На это выделено 1 миллиард 46 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 1 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей

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Дорожно-транспортные происшествия
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