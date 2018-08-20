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В Зауралье проверили колонию, из которой сбежал заключённый

Происшествия

В Курганской области продолжаются поиски сбежавшего заключённого

В Зауралье проверили колонию, из которой сбежал заключённый
Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

п. Иковка, Курганская область, 20 августа 2018, 08:04 — REGNUM  Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) посетила исправительную колонию №6 в поселке Иковка, из которой сбежал заключённый. Беглец до сих пор в розыске. За информацию о его местонахождении объявилено вознаграждение — 20 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН России.

Напомним, мужчина совершил побег 7 августа 2018 года. И находясь на свободе, уже совершил разбойное нападение на таксиста. По информации УФСИН, беглец склонен к кражам, грабежам и алкоголизму.

Председатель ОНК Курганской области Александр Бушмакин и член комиссии Александр Сорокин проверили материально-бытовое обеспечение, питание осужденных в колонии, качество оказания медицинской помощи и образования.

Также они посетили помещения штрафных изоляторов и медицинской части. Особое внимание было уделено оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

Жалоб и заявлений от осужденных не поступило, нарушений не выявлено.

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Происшествия в местах лишения свободы
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