Менее половины забайкальцев, пострадавших от наводнения, получили выплаты

Чита, , 08:07 — REGNUM Несмотря на распоряжение российского правительства, темпы выплат компенсаций пострадавшим от наводнения забайкальцам сложно назвать высокими. По данным официального сайта Забайкальского края, на сегодняшний день только 2 119 человек получили выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, тогда как общее число тех, кому они причитаются, превышает шесть тысяч человек.

Несмотря на то, что со времени начала наводнения прошло уже больше месяца, по-прежнему невысокими темпами идёт выплата и других компенсаций. К примеру, по 50 тысяч рублей за утрату предметов первой необходимости получили немногим более 1,5 тысячи человек. И только 985 гражданам, полностью утратившим имущество, выплатили по 100 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили десятки населённых пунктов, включая Читу. В воде оказались более 700 жилых домов, более четырёх тысяч приусадебных участков и дач.

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