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Бурятию затянуло дымом от лесных пожаров

Происшествия

Республиканские власти подчёркивают, что возгорания действуют в других регионах

Бурятию затянуло дымом от лесных пожаров
Иллюстрация: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
Космоснимок. Дым от лесных пожаров

Улан-Удэ, 20 августа 2018, 07:48 — REGNUM  Бурятию вновь накрыло дымом от лесных пожаров, действующих в соседних регионах. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Предположительно, полоса дыма тянется из Красноярского края, где по состоянию на 19 августа действовали 140 очагов на общей площади более 322 тыс. га. Такие выводы специалисты сделали, ознакомившись с космоснимками, полученными в результате мониторинга в течение последних суток.

Также сложная лесопожарная обстановка складывается в Иркутской области. Там действовало 27 лесных пожаров на общей площади около 139 тыс. га.

В РАЛХ подчеркнули, в Бурятии сохраняется стабильная обстановка. За прошедшие выходные потушили три пожара на общей площади менее 1 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до этого Бурятию накрывало дымом от лесных пожаров в конце июля 2018 года. В РАЛХ тогда также уточнили, что виноваты лесные пожары, действующие в других регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурятию затянуло дымом

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Лесные пожары — 2018
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