На пожаре в многоэтажке в Москве погиб человек

Москва, , 07:37 — REGNUM В Москве в высотной жилом доме произошёл пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сообщение о возгорании на улице Илимская, 6 поступило сегодня рано утром, 20 августа.

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«Происходило возгорание в квартире на девятом этаже, а также частично балконов на 10, 11 и 12 этажах», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Прибывшие на место ЧП пожарные спасли 17 человек, включая троих детей. По маршевой лестнице из горящего здания было выведено ещё 22 человека. Огнеборцам потребовалось меньше часа, чтобы потушить возгорание. Площадь пожара составила 50 кв. м. Всего было задействовано 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

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Без жертв не обошлось. По данным МЧС, погиб один человек. Его личность устанавливается. О причинах пожара не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Москве горел 17-этажный жилой дом на Болотниковской улице. Пожарные спасли 55 человек, из них восемь детей.

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