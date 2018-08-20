Новое землетрясение на острове Ломбок: среди населения — паника

Матарам, Индонезия, , 07:27 — REGNUM Несколько землетрясений, включая толчок магнитудой 6,9 баллов, снова потрясли индонезийский туристический остров Ломбок, жертвами стали, по меньшей мере, пять человек. Среди населения — паника, сообщает агентство France Presse.

Первое из серии землетрясений, зафиксированных в воскресенье, 19 августа, сейсмологами, магнитудой 6,3 баллов вызвало оползни.

По данным геологической службы США (USGS), спустя 12 часов за ним последовало землетрясение магнитудой 6,9 баллов.

«На данный момент у нас есть пять убитых и много раненых», — заявил представитель местной администрации национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Агунг Прамуджа, добавив, что власти все еще собирают информацию для установления «точного числа» жертв.

Этот соседний от Бали остров, расположенный на юге Индонезии, уже подвергался мощным землетрясениям 29 июля и 5 августа, в результате которых погибло около 500 человек и сотни тысяч жителей лишились своих домов.

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