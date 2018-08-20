В Турции произошел подземный толчок магнитудой 4,8

Анкара, , 00:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземный толчок произошел 19 августа в 12:22 по местному времени (совпадает с московским). Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Эпицентр сейсмособытия находился на 23 км южнее города Андырын и на 34 км севернее города Османие. Очаг находился на глубине 6 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года землетрясение фиксировали в юго-восточной турецкой провинции Адыяман. Эпицентр толчков находился на глубине 10 км и имел магнитуду 5,2 балла. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, некоторые здания и сооружения были повреждены.

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