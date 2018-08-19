В Лондоне мужчина напал на двух женщин

Лондон, , 22:41 — REGNUM Неизвестный мужчина напал на двух женщин в Лондоне. Об этом сообщает местная полиция на странице в соцсети Twitter.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 августа, в районе Гринвич.

«Мужчина совершил нападение на двух женщин», — говорится в сообщении.

По последним данным, женщины, получившие различные травмы, госпитализированы в местную больницу.

В настоящее время полиция разыскивает нападавшего.

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