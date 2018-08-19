В центре Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей

Москва, , 22:23 — REGNUM В центре российской столицы столкнулись восемь автомобилей. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

Авария произошла в воскресенье, 19 августа, в районе д. 34/2 по ул. Большая Татарская. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«Произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего они потеряли управление и совершили столкновение с шестью автомашинами», — сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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