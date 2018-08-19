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В Москве на крыше электрички обнаружили тело человека

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 19 августа, рядом с железнодорожной станцией «Лось»

В Москве на крыше электрички обнаружили тело человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тело

Москва, 19 августа 2018, 21:42 — REGNUM  В Москве на крыше электрички нашли мертвого человека. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в воскресенье, 19 августа, рядом с железнодорожной станцией «Лось» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

«На крыше электропоезда найден человек без признаков жизни», — сказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, выясняют причины трагедии.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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