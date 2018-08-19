Боевики ИГ* похитили четырех работников АЗС в Киркуке

Киркук, Ирак, , 19:53 — REGNUM В южной части иракского города Киркук боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили четырех работников автозаправочной станции (АЗС). Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава управления полиции Киркука Али Кемаль.

«Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одетые в полицейскую униформу, похитили четырех работников АЗС на юге Киркука», — сказал Кемаль.

По его словам, в настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиски боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа текущего года в ООН был обнародован доклад, в котором говорится о 20−30 тыс. действующих в Сирии и в Ираке боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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