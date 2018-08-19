Автобус с туристами попал в ДТП на Украине

Золочев, Украина, , 14:59 — REGNUM На Украине автобус с 44 туристами столкнулся с легковым автомобилем на трассе Львов-Тернополь возле города Золочев Львовской области, сообщает 19 августа новостной портал «Золочив.нет».

Сообщается, что водитель легкового автомобиля марки Mercedes-Benz столкнулся с автобусом, не справившись с управлением. Автобус в результате столкновения съехал в кювет.

Водитель легкового авто был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Кроме того, в крови водителя был обнаружен алкоголь.

Госпитализирована была и пассажирка автобуса с травмой ноги.

На месте аварии работают правоохранительные органы, устанавливая обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, что днём ранее, 18 августа в Польше, в результате падения экскурсионного автобуса, перевозившего граждан Украины, со склона, погибли трое граждан Украины, а 51 человек был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.