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Во Франции пьяный водитель наехал на охранника ночного клуба

Происшествия

Пьяный водитель попытался задавить охранника, не пустившего его в клуб

Париж, 19 августа 2018, 14:20 — REGNUM  Семь человек пострадали в результате наезда на группу людей возле ночного клуба автомобиля с пьяным водителем. Инцидент произошел во французском городе Камбре в ночь на 19 августа, сообщает AFP.

Охранник ночного клуба отказался пропустить в заведение пьяного молодого человека. В ответ 18-летний парень сел за руль своего автомобиля и совершил преднамеренный наезд на охранника и группу людей, стоящих рядом с ним.

Были госпитализированы семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Пьяный водитель задержан, полиция города проводит расследование обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа 29-летний гражданин Великобритании Салих Хатер совершил преднамеренный наезд на пешеходов и сотрудников полиции. Три человека получили ранения, британская полиция предъявила Хатеру обвинение в покушении на убийство.

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