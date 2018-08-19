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Власти Сахалина не исключают риск дальнейшего обрушения здания завода

Происшествия

Спасатели продолжают работу по разбору завалов на заводе в городе Поронайске

Поронайск , Сахалинская область, 19 августа 2018, 13:50 — REGNUM  О риске дальнейшего обрушения здания целлюлозно-бумажного завода в городе Поронайск на Сахалине, сообщил 19 августа глава администрации Поронайского городского округа Александр Радомский.

Радомский отметил, что спасательная операция на объекте продолжается, и из Южно-Сахалинска на место происшествия прибыли десять спасателей. Кроме того, на месте обрушения работает оперативно-следственная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что спасатели уже извлекли из-под завалов одного погибшего и пятерых пострадавших рабочих. Спасатели предполагают, что под завалами могли остаться ещё два человека.

Напомним, что обрушение здания целлюлозно-бумажного комбината в Поронайске произошло 19 августа утром. Под завалами оказались 10 рабочих, занимавшихся разборкой здания. Двое из них не пострадали. На время проведения операции по спасению людей в Поронайском районе Сахалина введен режим чрезвычайной ситуации.

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Обрушения зданий
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