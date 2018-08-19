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Число жертв наводнения в индийской штатет Керала достигло 357 человек

Происшествия

Общее число жертв наводнений в нынешний сезон муссонных дождей в Индии превысило 860 человек

Число жертв наводнения в индийской штатет Керала достигло 357 человек
Иллюстрация: Indiannavy.nic.in
Спасательная операция в штате Керала

Нью-Дели, 19 августа 2018, 13:08 — REGNUM  Число жертв масштабных наводнений в индийском штате Керала достигло 357 человек. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает India Today.

Нынешний сезон муссонных дождей принес в Индию катастрофические наводнения. От наводнений пострадали семь штатов. Общее число жертв превышает 860 человек .

Самые масштабные разрушения, вызванные наводнениями, зафиксированы в штате Керала. Здесь число жертв достигло 357 человек.

Синоптики обещают, что в ближайшее время интенсивность осадков должна пойти на убыль, но красный уровень погодной опасности сохраняется в районах Эрнакулам, Идукки и Патанамтитта.

В спасательных операциях, а также в ликвидации последствий наводнения задействованы подразделения индийских ВМС.

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Наводнения
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