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Потоп в Киеве: перевернуты машины, заблокированы улицы

Происшествия

Случаи аварийных повреждений канализационных систем, водопроводов и других коммунальных объектов, стали частым явлением для Киева

Потоп в Киеве: перевернуты машины, заблокированы улицы
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Затопленная дорога

Киев, 19 августа 2018, 12:44 — REGNUM  Несколько районов Киева оказалось затоплено после ливня, прошедшего в ночь на 19 августа.

В результате затопления было заблокировано движение по некоторым улицам. Киевляне публикуют видео и фото с результатами потопа: возле торгового центра «Гулливер» образовалось настоящее озеро, которое скрыло автомобили на стоянке возле ТЦ. На улице Антоновича кроме затопления произошел и прорыв канализации.

Заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий заявил, что коммунальные службы Киева разблокировали перекрытые участки, и теперь убирают грязь с улиц города.

Напомним, случаи аварийных повреждений канализационных систем, водопроводов и других коммунальных объектов, стали частым явлением для Киева. Так, 26 апреля 2018 года в городе произошло сразу 13 повреждений водопровода с холодной водой. Причиной частых аварий является плохое состояние коммунальных сетей и отсутствие своевременного ремонта.

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