На Камчатке расследуют обстоятельства гибели туристки

Петропавловск-Камчатский, , 12:12 — REGNUM Обстоятельства гибели 34-летней туристки из Барнаула, отставшей от группы, выяснят правоохранительные органы, заявил начальник камчатского Поисково-спасательного отряда Александр Путятин 19 августа.

По информации, указанной в заявке в поисково-спасательный отряд, погибшая женщина входила в туристическую группу из 17 человек. Группа путешествовала по Камчатке с 14 августа, всего маршрут был рассчитан на 12 дней.

18 августа две женщины отстали от группы по пути к Авачинскому перевалу. Основная часть группы вместе с гидом ушла в сторону приюта «Камчатинтура». Одна из отставших женщин вернулась в лагерь и вызвала спасателей. Бригада скорой помощи, отправившаяся на помощь, обнаружила оставшуюся женщину уже без сознания. Была констатирована смерть, предварительная причина — переохлаждение.

19 августа группа туристов будет эвакуирована и доставлена в одну из гостиниц в Елизове.

Отметим, что организаторы туристического мероприятия могут быть привлечены к ответственности при ненадлежащем выполнении обязанностей. Так, 31 июля в Абакане возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении организатора сплава.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля во время сплава по реке Она в результате опрокидывания плавательного средства погибла женщина.