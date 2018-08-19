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На Камчатке расследуют обстоятельства гибели туристки

Происшествия

Предварительная причина – переохлаждение

На Камчатке расследуют обстоятельства гибели туристки
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
На маршруте

Петропавловск-Камчатский, 19 августа 2018, 12:12 — REGNUM  Обстоятельства гибели 34-летней туристки из Барнаула, отставшей от группы, выяснят правоохранительные органы, заявил начальник камчатского Поисково-спасательного отряда Александр Путятин 19 августа.

По информации, указанной в заявке в поисково-спасательный отряд, погибшая женщина входила в туристическую группу из 17 человек. Группа путешествовала по Камчатке с 14 августа, всего маршрут был рассчитан на 12 дней.

18 августа две женщины отстали от группы по пути к Авачинскому перевалу. Основная часть группы вместе с гидом ушла в сторону приюта «Камчатинтура». Одна из отставших женщин вернулась в лагерь и вызвала спасателей. Бригада скорой помощи, отправившаяся на помощь, обнаружила оставшуюся женщину уже без сознания. Была констатирована смерть, предварительная причина — переохлаждение.

19 августа группа туристов будет эвакуирована и доставлена в одну из гостиниц в Елизове.

Отметим, что организаторы туристического мероприятия могут быть привлечены к ответственности при ненадлежащем выполнении обязанностей. Так, 31 июля в Абакане возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении организатора сплава.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля во время сплава по реке Она в результате опрокидывания плавательного средства погибла женщина.

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