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Тайфун Бебинка во Вьетнаме унёс жизни восьми человек

Происшествия

Ещё два человека числятся пропавшими без вести

Тайфун Бебинка во Вьетнаме унёс жизни восьми человек
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
После тайфуна. Вьетнам

Ханой, 19 августа 2018, 12:13 — REGNUM  Из-за ливней и наводнений, вызванных тайфуном Бебинка во Вьетнаме, погибли восемь человек, а ещё двое числятся пропавшими без вести, сообщил 18 августа вьетнамский новостной портал VN Express.

Сильные тропические ливни, вызванные тайфуном Бебинка, начались во Вьетнаме в эту пятницу, 17 августа и стали причиной наводнений и оползней в нескольких районах страны.

Из-за наводнений около десяти тысяч жителей страны были вынуждены покинуть свои жилища. Сход оползней блокировал движение на нескольких трассах Вьетнама.

Сообщается также, что погибло много крупного рогатого скота и были разрушены множество зданий.

В данный момент жители уже возвращаются в свои дома, идут мероприятия по очистке жилых помещений, школ и офисных зданий от грязи, нанесённой в результате наводнения и оползней.

Напомним, что тайфуны являются одной из особенностей климата Вьетнама. Чаще всего тайфуны затрагивают центральную часть Вьетнама, реже — северные и южные районы. Наибольший ущерб от тайфуна наносится ветром, который образуется непосредственно вовремя прохождения тайфуна. Самый активный период у тайфунов во Вьетнаме отмечается с сентября по декабрь.

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Наводнения
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