Уголовное дело по факту убийства женщины её супругом возбудил СК РФ

Москва, , 11:49 — REGNUM По факту убийства на севере Москвы женщины её супругом Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве было возбуждено уголовное дело, сообщается 19 августа на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено по «признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)».

Как сообщает ведомство, утром 19 августа мужчина выстрелил в свою бывшую супругу возле продуктового магазина на улице Башиловской в городе Москве. Женщина скончалась на месте от полученного ранения. После этого мужчина совершил самоубийство.

В настоящий момент идёт работа следствия на месте происшествия. Выясняются обстоятельства и детали произошедшего, допрашиваются очевидцы.

Ранее стало известно о вынесении приговора суда членам так называемой «банды ГТА», которая обвинялась в серийных убийствах водителей на дорогах Подмосковья и Калужской области. Четыре члена банды получили пожизненные сроки. Всего от рук банды погибли 17 человек. Кроме того, члены банды были признаны виновными в бандитизме, незаконном обороте и изготовлении оружия, а также в подделке документов.