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Двойное убийство совершено на севере Москвы

Происшествия

По словам очевидцев, было слышно не менее четырех выстрелов

Двойное убийство совершено на севере Москвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Москва, 19 августа 2018, 10:56 — REGNUM  В подъезде жилого дома на территории Северного административного округа Москвы обнаружены тела убитых женщины и мужчины.

Убийство произошло на улице Башиловской. По даннным очевидцев, было слышно не менее четырех выстрелов.

Столичная полиция в настоящий момент проверяет полученные данные о двойном убийстве, информация уточняется.

По предположению Telegram-канала 112, 67-летний стрелок сначала убил женщину, а потом свел счеты с жизнью. Возможно, он заранее готовил убийство, так как долго караулил свою жертву.

Ранее, 16 августа, другой мужчина на востоке столицы открыл стрельбу по своим родственникам. В результате теща стрелявшего погибла, её супруг госпитализирован, а супруге стрелка удалось покинуть квартиру.

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