Климкин выразил благодарность Польше за помощь после ДТП

Киев, , 10:38 — REGNUM Благодарность за «оперативную» работу выразил властям Польши, на территории которой из-за ДТП с участием туристического автобуса погибло три гражданина Украины, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 19 августа в своем аккаунте в twitter.

«Спасибо польским властям и нашим консулам за оперативную и эффективную помощь», — написал в своем сообщении украинский политик.

Кроме этого, глава украинского МИД выразил свои соболезнования семьям погибших в результате аварии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ДТП произошло 17 августа, туристический автобус, упав со склона на трассе между Перемышлем и Саноком на территории Подкарпатского воеводства Польши, перевернулся. В нем ехало 54 человека, из которых 51 человек — граждане Украины. В результате аварии 3 человека погибло и 37 получили ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии.