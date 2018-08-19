Для тушения природного пожара в Анапе задействовали авиатехнику

Анапа, Краснодарский край, , 10:07 — REGNUM К тушению пожара в плавнях реки Анапка 19 августа вновь привлечена авиация МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На реке Анапка с 7:00 возобновлена работа авиации МЧС России для тушения горящего камыша. Для тушения пожара площадью, достигающей 1,5 тыс. кв. м. привлечено 49 человек личного состава и 15 единиц техники.

Представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что пожар не угрожает жилым строениям, однако одна семья обратилась с просьбой об эвакуации в пункт временного размещения.

Отметим, что сообщение о возгорании камыша в плавнях реки Анапка было получено 18 августа в 13:08. В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8, который произвел два сброса воды.