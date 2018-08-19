Воскресенье, 19 Августа 2018 года
11:30:17 МСК

Для тушения природного пожара в Анапе задействовали авиатехнику

Происшествия

Представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что пожар не угрожает жилым строениям

Для тушения природного пожара в Анапе задействовали авиатехнику
Борьба с пожаром

Анапа, Краснодарский край, 19 августа 2018, 10:07 — REGNUM  К тушению пожара в плавнях реки Анапка 19 августа вновь привлечена авиация МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На реке Анапка с 7:00 возобновлена работа авиации МЧС России для тушения горящего камыша. Для тушения пожара площадью, достигающей 1,5 тыс. кв. м. привлечено 49 человек личного состава и 15 единиц техники.

Представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что пожар не угрожает жилым строениям, однако одна семья обратилась с просьбой об эвакуации в пункт временного размещения.

Отметим, что сообщение о возгорании камыша в плавнях реки Анапка было получено 18 августа в 13:08. В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8, который произвел два сброса воды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Травяные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить