Глава Autostrade per l'Italia извинился за крушение моста в Генуе

Рим, , 09:39 — REGNUM Руководство компании Autostrade per l'Italia, отвечающей за обрушившийся мост в Генуе, принесло публичные извинения семьям погибших 18 августа на пресс-конференции.

Глава Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи на пресс-конференции, транслирующейся по итальянским телеканалам, принес извинения семьям и друзьям погибших, а также всем генуэзцам.

«Это боль, которую я ношу в сердце» — подчеркнул Кастеллуччи.

Компания заверила, что учредит специальный фонд, из которого будут выплачены компенсации пострадавшим и семьям погибшим. Также Кастеллуччи подтвердил, что у компании не было никаких данных, которые свидетельствовали бы об опасности эксплуатации моста. Эта пресс-конференция стала первым развернутым публичным выступлением представителя компании Autostrade per l'Italia после трагедии в Генуе.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушилась часть автомобильного моста. На обрушившейся части моста находилось более 30 автомобилей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе увеличилось до 43 человек.