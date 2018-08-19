В Афганистане талибы* захватили военную базу в провинции Фарьяб

Кабул, , 09:22 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили район Бильчираг в южной части афганской провинции Фарьяб. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает Tolo News.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили военную базу в провинции Фарьяб, которая расположена на северо-западе страны. В ходе атаки боевиков на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана, ещё 12 получили ранения.

Судьба почти сотни солдат, которые также находились на базе, остается неизвестной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане не прекращается противостояние правительственных сил, поддерживаемых американской коалицией и радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики контролируют обширные сельские районы, а также в последнее время организовывают нападения на города.

При этом в отдельных районах Афганистана наблюдается взрывной рост присуствия боевиков другой террористической группировки — «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).