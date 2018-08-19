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У индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение

Происшествия

Его магнитуда оценивается в 6,3

У индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение
Franklin Heijnen
На пляже острова Ломбок

Джакарта, 19 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов острова Ломбок в Индонезии. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в районе северного побережья острова Ломбок в 7:10 по московскому времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 км.

Данные о жертвах или разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее сегодня стало известно о мощном землетрясении у островов Фиджи в Тихом океане. Его магнитуда оценивается в 8,2, однако землетрясение было глубинным и к разрушениям и мощным цунами не привело.

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Землетрясения
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