Причиной ДТП на Ставрополье стал человеческий фактор

Ставрополь, , 08:58 — REGNUM Причиной дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае был человеческий фактор. Об этом сегодня, 19 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на ГИБДД.

По данным полиции, водитель рейсового автобуса «Сетра» допустил столкновение с движущимся впереди него грузовиком «КАМАЗ» с прицепом. В результате ДТП погибли два человека, пострадали 18 человек, 17 из них потребовалась госпитализация.

Движение на участке федеральной трассы «Кавказ» в районе 295-го километра, где произошло ДТП, затруднено. Известно, что автобус двигался из Грузии в Краснодар. Всего в автобусе было 40 человек.