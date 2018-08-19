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Причиной ДТП на Ставрополье стал человеческий фактор

Происшествия

Автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

Ставрополь, 19 августа 2018, 08:58 — REGNUM  Причиной дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае был человеческий фактор. Об этом сегодня, 19 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на ГИБДД.

По данным полиции, водитель рейсового автобуса «Сетра» допустил столкновение с движущимся впереди него грузовиком «КАМАЗ» с прицепом. В результате ДТП погибли два человека, пострадали 18 человек, 17 из них потребовалась госпитализация.

Движение на участке федеральной трассы «Кавказ» в районе 295-го километра, где произошло ДТП, затруднено. Известно, что автобус двигался из Грузии в Краснодар. Всего в автобусе было 40 человек.

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