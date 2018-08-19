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Крупное ДТП в Ставрополье: есть жертвы

Происшествия

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением

Крупное ДТП в Ставрополье: есть жертвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Ставрополь, 19 августа 2018, 08:40 — REGNUM  ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса и грузового зерновоза в Ставропольском крае унесло жизнь двух человек, сообщают представители экстренных служб региона.

В Андроповском районе Ставропольского края на 295 км трассы «Кавказ» столкнулись рейсовый автобус, следующий маршрутом Тбилиси-Краснодар, и «Камаз» с прицепом. Информация о ДТП поступила в оперативную дежурную смену МЧС в 04:05.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Камаз», двигающемся в попутном направлении.

В автобусе находилось два водителя и 40 пассажиров. Семеро пострадавших, двое из которых — дети, находятся в тяжелом состоянии, данные о пострадавших уточняются. Пассажиры автобуса, не нуждающиеся в госпитализации, размещены в пункте временного пребывания, организованного на базе Дома культуры села Куршава Андроповского района.

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Дорожно-транспортные происшествия
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