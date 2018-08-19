Входная арка обрушилась на посетителей концерта Backstreet Boys в Оклахоме

Оклахома-сити, США, , 08:35 — REGNUM В результате падения временной входной арки в городе Таккервиль (Оклахома) пострадало около 14 человек, ожидавших начала концерта американской поп-группы Backstreet Boys, сообщает 19 августа NBC News.

Причиной обрушения конструкции стали сильный дождь и порывистый ветер, обрушившийся на концертную площадку со скорость не мене 70−80 миль в час. Выступление Backstreet Boys поле происшествия было отменено, пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.

Отметим, 28 июля плохая погода стала причиной срыва концерта британской группы Gorillaz, который должен был проходить в рамках фестиваля Park Live в Москве.