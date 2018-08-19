Забайкалье. Медведи обосновались на свалках после наводнения

Чита, , 07:33 — REGNUM Ушедшие под проду таёжные угодья и, как следствие — нехватка еды после наводнения, сказалась на поведении медведей. Косолапые вынужденно переселились на свалки в Каларском районе Забайкальского края, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на местную газету «Северная правда» и государственного инспектора-охотоведа района Олега Кондратенко.

По оценке главы Каларского района Павла Романова, медведи начали выходить к людям и искать себе пропитание на свалках, поскольку под водой оказалось около 600 гектаров таёжных угодий. Глава муниципалитета также отметил, что отдельных особей нередко можно встретить на трассе Новая Чара — Чара.

Между тем, исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Анатолий Романов издал приказ об отстреле медведей в случае угрозы жизни и здоровья жителей. Известно, что всего в Каларском районе насчитывается около 700 медведей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили сотни населённых пунктов, повредили более 100 километров дорог и снесли 50 мостов. Пострадавшими стали более шести тысяч человек. В регионе действует режим ЧС.