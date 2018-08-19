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Забайкалье. Медведи обосновались на свалках после наводнения

Происшествия

Ушедшие под воду таёжные угодья не оставили косолапым выбора

Забайкалье. Медведи обосновались на свалках после наводнения
Scott Calleja
Медведь

Чита, 19 августа 2018, 07:33 — REGNUM  Ушедшие под проду таёжные угодья и, как следствие — нехватка еды после наводнения, сказалась на поведении медведей. Косолапые вынужденно переселились на свалки в Каларском районе Забайкальского края, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на местную газету «Северная правда» и государственного инспектора-охотоведа района Олега Кондратенко.

По оценке главы Каларского района Павла Романова, медведи начали выходить к людям и искать себе пропитание на свалках, поскольку под водой оказалось около 600 гектаров таёжных угодий. Глава муниципалитета также отметил, что отдельных особей нередко можно встретить на трассе Новая Чара — Чара.

Между тем, исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Анатолий Романов издал приказ об отстреле медведей в случае угрозы жизни и здоровья жителей. Известно, что всего в Каларском районе насчитывается около 700 медведей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили сотни населённых пунктов, повредили более 100 километров дорог и снесли 50 мостов. Пострадавшими стали более шести тысяч человек. В регионе действует режим ЧС.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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