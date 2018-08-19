После ДТП в Польше госпитализированы 42 гражданина Украины

Варшава, , 02:41 — REGNUM В больницах Польши находятся 42 гражданина Украины, пострадавшие в ДТП с участием экскурсионного автобуса. Об этом сообщил глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

Украинских туристов приняли медучреждения Перемышля, Ярослава, Санока и других польских городов. Среди пострадавших есть дети. Один человек находится в тяжелом состоянии, рассказал Погорельцев УНИАН.

Польские правоохранители полагают, что водитель мог превысить скорость. Автобус, в котором находились 51 турист и два экскурсовода, вылетел с трассы и перевернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Подкарпатском воеводстве Польши 17 августа. Погибли три человека.

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