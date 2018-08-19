Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявлены обвинения

Лондон, , 02:23 — REGNUM Обвинения в покушении на убийство пешеходов и сотрудников полиции предъявлены водителю, наехавшему на людей у здания британского парламента в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано на сайте Скотленд-Ярда.18 августа 29-летнему Салиху Хатеру предъявили обвинения в покушении на убийства по двум пунктам. Гражданин Великобритании суданского происхождения, отмечают в полиции, сначала направил автомобиль в находившихся на тротуаре людей, после чего попытался сбить полицейских и протаранил ограждение здания.20 августа мужчина предстанет перед магистратским судом Вестминстера. Согласно показаниям свидетелей, утром 14 августа он долго кружил по району, где находится зданием парламента, после чего наехал на людей. Травмы получили три человека. Британские правоохранители расследуют произошедшее как теракт. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года на Вестминстерском мосту вблизи здания британского парламента злоумышленник въехал в группу людей, после чего напал на полицейского и был ликвидирован другим стражем порядка. Жертвами террориста стали пять человек.

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