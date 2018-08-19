В Москве ввели план «Перехват» после стрельбы из внедорожника

Москва, , 02:06 — REGNUM Неизвестные мужчины, находившиеся в автомобиле Range Rover, устроили стрельбу за западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на Витебской улице вечером 18 августа. После выстрелов из огнестрельного оружия злоумышленники скрылись.

Отмечается, что их было пятеро. Для задержания злоумышленников введен план «Перехват».

Как сообщало ИА REGNUM, погоня со стрельбой произошла в центре Москвы ночью 14 августа. Водитель автомобиля Mercedes, въехавший в ограждение, отказался общаться с сотрудниками полиции и протаранил служебный автомобиль. Остановили злоумышленника выстрелом по колесу из табельного оружия.

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