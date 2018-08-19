Под Астраханью сел на мель теплоход с дизельным топливом

Астрахань, , 01:07 — REGNUM Теплоход «Волгонефть-165», перевозящий дизельное топливо, сел на мель на Волге в Енотаевском районе Астраханской области. Об этом сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

Инцидент произошел днем 18 августа в районе села Никольское. Судно, перевозившее 4,6 тыс. тонн дизельного топлива, следовало из Туркмении в Грузию через Астрахань.

«Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен», — говорится в сообщении ведомства.

Экипаж теплохода — 11 человек, пострадавших нет. На судне есть двухнедельный запас продуктов питания. Судовладелец — компания «Ярбункер» из Ярославля — вызвал для освобождения судна буксир из Волгограда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее танкер с нефтепродуктами, на борту которого находятся граждане Грузии и России, пропал в Гвинейском заливе. Последний сеанс связи с экипажем был 14 августа. Грузинские власти не исключают, что на судно могли напасть пираты.

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