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Зенитная установка «Бук» врезалась в бизнес-центр в Киеве

Происшествия

Инцидент произошел сегодня, 18 августа, на улице Ярославской

Зенитная установка «Бук» врезалась в бизнес-центр в Киеве
George Chernilevsky
Зенитная установка «Бук»

Киев, 18 августа 2018, 22:30 — REGNUM  Зенитная установка «Бук» попала в ДТП в столице Украины. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на очевидца ЧП.

Инцидент произошел сегодня, 18 августа, на улице Ярославской.

По словам очевидца, зенитная установка, экипаж которой принимал участие в репетиции военного парада ко Дню независимости Украины, врезалась в стену бизнес-центра «Астарта».

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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