Зенитная установка «Бук» врезалась в бизнес-центр в Киеве

Киев, , 22:30 — REGNUM Зенитная установка «Бук» попала в ДТП в столице Украины. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на очевидца ЧП.

Инцидент произошел сегодня, 18 августа, на улице Ярославской.

По словам очевидца, зенитная установка, экипаж которой принимал участие в репетиции военного парада ко Дню независимости Украины, врезалась в стену бизнес-центра «Астарта».

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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