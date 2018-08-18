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Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 43

Происшествия

Ранее власти Италии сообщали о 42 погибших

Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 43
Twice25 & Rinina25
Городская больница Сан-Мартино. Генуя

Рим, 18 августа 2018, 21:56 — REGNUM  Выходец из Румынии, пострадавший при обрушении автомобильного моста в Генуе, скончался в больнице. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 36-летний мужчина, доставленный в городскую больницу Сан-Мартино в тяжелом состоянии, стал 43 жертвой трагедии.

Ранее власти Италии сообщали о 42 погибших.

Как передавало ИА REGNUM, часть автомобильного моста обрушилась в Генуе 14 августа 2018 года. При этом с 70-метровой высоты рухнули более 30 транспортных средств (автомобили и грузовики).

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Обрушения мостов
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