Судно «Механик Погодин» заблокировано на Украине на три года

Киев, , 19:37 — REGNUM Российское судно «Механик Погодин», зашедшее в порт украинского города Херсон 10 августа, заблокировано на несколько лет. Об этом, как передает радио «Громадське», сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

По его словам, судно «Механик Погодин», принадлежащее российской компании, заблокировано на три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в порт Херсона зашёл российский танкер «Механик Погодин», на котором находились 12 моряков. В настоящее время судно, которым владеет находящаяся под санкциями Украины российская компания, заблокировано в порту.

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