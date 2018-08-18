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Судно «Механик Погодин» заблокировано на Украине на три года

Происшествия

10 августа в порт Херсона зашёл российский танкер «Механик Погодин», на котором находились 12 моряков

Судно «Механик Погодин» заблокировано на Украине на три года
Липунов Г.А
Судно «Механик Погодин»

Киев, 18 августа 2018, 19:37 — REGNUM  Российское судно «Механик Погодин», зашедшее в порт украинского города Херсон 10 августа, заблокировано на несколько лет. Об этом, как передает радио «Громадське», сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

По его словам, судно «Механик Погодин», принадлежащее российской компании, заблокировано на три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в порт Херсона зашёл российский танкер «Механик Погодин», на котором находились 12 моряков. В настоящее время судно, которым владеет находящаяся под санкциями Украины российская компания, заблокировано в порту.

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