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В Балашихе найдены тела сына экс-депутата Госдумы и его девушки

Происшествия

Молодые люди покончили с собой

В Балашихе найдены тела сына экс-депутата Госдумы и его девушки
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тело

Балашиха, Московская область, 18 августа 2018, 16:48 — REGNUM  В подмосковной Балашихе обнаружены тела двух молодых людей — юноши и девушки — с травмами, характерными при падении с большой высоты. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Тела были найдены на одной из улиц района Железнодорожный. на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета.

По данным СМИ речь идёт о 17-летней Александры С. и 19-летнем Романе Ш.

По всей видимости молодые люди покончили с собой. На их страницах в социальных сетях оставлены предсмертные записи.

Позднее в интервью РИА Новости бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Максим Шингаркин подтвердил, что погибший молодой человек — это его сын.

«Я не могу говорить. Это правда», — сказал бывший депутат.

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