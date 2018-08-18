Столкновения в Бангладеш: есть погибшие

Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США

Дакка, , 13:09 — REGNUM В результате столкновения между двумя этническими группами в Бангладеш погибли шесть человек, сообщает 18 августа Anadolu.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, помимо погибших три человека получили ранения.

Напомним, в последние дни в Бангладеш проходили массовые акции протеста, причиной недовольства граждан стало отсутствие рабочих мест. Основную массу протестующих составляли студенты.

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