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Столкновения в Бангладеш: есть погибшие

Происшествия

Три человека пострадали, шесть были убиты

Столкновения в Бангладеш: есть погибшие
Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США
Уличные беспорядки

Дакка, 18 августа 2018, 13:09 — REGNUM  В результате столкновения между двумя этническими группами в Бангладеш погибли шесть человек, сообщает 18 августа Anadolu.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, помимо погибших три человека получили ранения.

Напомним, в последние дни в Бангладеш проходили массовые акции протеста, причиной недовольства граждан стало отсутствие рабочих мест. Основную массу протестующих составляли студенты.

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