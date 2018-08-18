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В Чернушенском районе Пермского края мужчина жестоко убил свою собутыльницу

Происшествия

Преступник проведет в колонии почти 12 лет

В Чернушенском районе Пермского края мужчина жестоко убил свою собутыльницу
Адриан Брауэр. Крестьянская пьянка. 1625

Чернушка, Пермский край, 18 августа 2018, 12:08 — REGNUM  В Чернушинском районе Пермского края приговорили к 11 годам и 6 месяцам 25-летнего мужчину, убившего свою 40-летнюю знакомую, сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков, молодой мужчина нанес своей 40-летней знакомой множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина явился в отделение полиции и признался в совершенном преступлении. После чего в его доме был произведен обыск, где было изъято около 3 кг пороха. Хранение взрывчатых веществ также является противозаконным актом, что повлекло за собой увеличение срока наказания.

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