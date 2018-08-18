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«85 секунд зла»: стрелок из Флориды получил пять пожизненных сроков

Происшествия

Судье было сложно отделить зло в действиях подсудимого от зла в человеке

«85 секунд зла»: стрелок из Флориды получил пять пожизненных сроков
Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США
Стрелок

Форт-Лодердейл, США, 18 августа 2018, 11:48 — REGNUM  Суд в американском штате Флорида приговорил Эстебана Сантьяго, который устроил стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла, к пяти пожизненным срокам и 120 годам тюрьмы, сообщает Sun-Sentinel.

По данным издания, во время оглашения приговора судья отметила, что ей было очень сложно, если вообще возможно, отделить зло в действиях подсудимого от зла в человеке. Она назвала его действия «85 секундами зла».

Напомним, 6 января 2017 года Эстебан Сантьяго по прибытии в аэропорт Форт-Лодердейла из Аляски достал в багажном отделении зарегистрированное оружие, которое официально провозил с собой, и открыл беспорядочную стрельбу по людям. В результате погибли пять человек и ещё шестеро получили ранения.

Позднее было установлено, что нападавший был ветераном войны в Ираке. Мужчина заработал шесть государственных наград и демобилизовался из Вооружённых сил США в августе 2016 года.

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