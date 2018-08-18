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Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 41

Происшествия

Спасатели продолжают разбирать завалы

Генуя, Италия, 18 августа 2018, 11:05 — REGNUM  Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 41 человека, сообщает 18 августа РИА Новости.

По словам работающих на месте спасателей, они обнаружили под завалами автомобиль, в салоне которого была семья из трех человек — отец, мать и девятилетний сын. Ранее власти страны говорили о 38 погибших.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушилась часть автомобильного моста. С 70-метровой высоты при этом рухнули более 30 легковых и грузовых автомобилей. В больницах остаются десять человек, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

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Обрушения мостов
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