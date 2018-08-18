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В США при стрельбе на школьном стадионе пострадали два человека

Происшествия

Сотрудники полиции не обладают информацией о состоянии пострадавших

В США при стрельбе на школьном стадионе пострадали два человека
janmarcust
На прицеле

Палм-Бич, США, 18 августа 2018, 09:57 — REGNUM  В результате стрельбы во время футбольного матча на одном из школьных стадионов в американском штате Флорида пострадали два человека, сообщает KRMG.

По данным издания, инцидент произошел на территории средней школы в Палм-Бич. Между группой учащихся произошел конфликт, после чего прозвучали выстрелы. Один пострадавший был найден на территории школы, второго увезли в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции не обладают информацией о состоянии пострадавших и мотивах конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник полиции американского штата Феникс получил тяжелое ранение во время перестрелки, когда выходил из собственной машины.

Читайте подробнее: Перестрелка в США: тяжело ранен полицейский

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Происшествия в США
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