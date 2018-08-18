В Перми за попытку изнасилования спящей девушки будут судить человека

Пермь, , 09:57 — REGNUM За попытку изнасилования спящей девушки в Перми будут судить 34-летнего жителя Нытвенского района, сообщает 18 августа ТК Ветта.

Преступление имело место в конце весны 2018 года. 18-летняя девушка, отмечая свое день рождения, уснула в ночном развлекательном учреждении. Ее беспомощным состоянием решил воспользоваться подозреваемый.

Проснувшись, девушка начала звать на помощь, друзья потерпевшей задержали злоумышленника и вызвали полицию. На данный момент дело передано на рассмотрение в суд.

Читайте развитие сюжета: В Перми к 300-летию города изменится Комсомольский проспект