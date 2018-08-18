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В родильном доме Благовещенска произошла вспышка пищевой инфекции

Происшествия

Состояние пациентов удовлетворительное

В родильном доме Благовещенска произошла вспышка пищевой инфекции
rawpixel
Беременные

Благовещенск, 18 августа 2018, 08:44 — REGNUM  В одном из родильных домов Благовещенска в Амурской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции среди пациентов, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в 07:00 18 августа утра по местному времени к ним поступили экстренные извещения о регистрации у семи пациентов пищевой токсикоинфекции. В связи с этим ведомство организовало проведение эпидемиологического расследования.

Отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное. В настоящее время проводится обследование родильного отделения, пищеблока, отбор проб с объектов внешней среды, готовой продукции, а также питьевой воды, суточных проб и материала от контактных лиц и персонала. Ситуация находится на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из детских лагерей в Дагестане произошла вспышка кишечной инфекции. С признаками отравления были доставлены в больницу 86 человек, в том числе 83 воспитанника и трое сотрудников лагеря. По данному факту была организована проверка СКР, минздрава и управления Роспотребнадзора Дагестана.

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Массовые пищевые отравления
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