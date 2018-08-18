Житель Кемерова погулял на собственных поминках

Кемерово, , 05:22 — REGNUM Мужчина из Кемерово пришел домой к семье, которая отмечала девять дней с момента его похорон, сообщают «Сибирские новости».

Сообщается, в начале августа в одном из домов произошел пожар, после которого пожарные службы нашли обгоревший труп мужчины. Правоохранители решили, что погибший был похож на Сергея Гапеева, и пригласили его сестру на опознание.

После процедуры опознания прошли похороны погибшего, а через девять дней после похорон Сергей Гапеев, прогуливаясь по кладбищу, увидел собственную могилу. Он тут же поспешил к сестре и попал на поминки.

Теперь следственный комитет назначил генетическую экспертизу останков, так как неизвестно, чье тело было похоронено, однако непонятно за чей счет будет производиться эксгумация.

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