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От наводнений в Венесуэле пострадали более 60 тысяч человек

Происшествия

При этом до сих пор не объявлено чрезвычайное положение

Каракас, 18 августа 2018, 04:32 — REGNUM  Более 60 тысяч человек пострадали в результате наводнений в венесуэльской провинции Амасонас, заявил депутат Национальной ассамблеи республики Ромель Гусамана, сообщает El Nacional.

«Мы говорим о гуманитарном кризисе из-за выхода рек из берегов после 12 дней дождя. К сожалению, до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, пока ограничиваются лишь красным уровнем тревоги», — заявил он.

Также Гусамана заявил о переговорах с посольством Колумбии по вопросам оказания поддержки. Он заявил, что Венесуэла будет очень признательна, если Колумбия согласится оказать помощь.

Напомним, Колумбия сама пострадала от наводнения. 3 августа 30 тысяч колумбийцев были эвакуированы на юго-западе страны.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Колумбии объявлено стихийное бедствие

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Наводнения
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